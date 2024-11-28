Растительное масло, получившее знак качества: 8 марок, одобренных Роскачеством – берите не пожалеете, проверенный производитель Ольга БезродняяПроверка растительного масла показала, что 8 брендов получили высшие оценки от Роскачества и теперь имеют ее знак, означающий, что продукция лучшая.