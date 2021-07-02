О двойном выстреле во Владимира Путина

Вот это новость так #новость! Прямо таки сюжет картины Ильи Репина «Не ждали». Хотя вот именно в таких делах неожиданностей, как правило, не бывает.
Популярные статьи
- Ну, что, мои маленькие хохляцкие друзья, поздравляю вас, идиотов безмозглых - вы выделывались, выделывались, и, вот - БИНГО! Вы, наконец, довыделывались!
- Петр Толстой: вы думали, ЕСПЧ это такие люди в мантиях?
- В Литве новая беда - забитые унитазы: чернокожие мигранты из Белоруссии не знают как ими пользоваться
Свежие комментарии