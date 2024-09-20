В Калининграде открылась выставка «Художник VS нейросеть»

Выставка «Художник VS нейросеть», на которой представлены авторские полотна калининградского художника Евгения Клата и их версия в прочтении нейросети, открылась в Балтийском федеральном университете имени Иммануила Канта, сообщает пресс-служба вуза 20 сентября на официальном интернет-портале.
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