Драчев о Кубке России: «Присутствие белорусов – очень правильно. В нашей стране еще долго можно проводить соревнования»

Бывший президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев оценил итоги мужского спринта на Кубке России по биатлону в Уфе.

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