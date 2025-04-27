Новости внутренней и внешней политики в России

Нутрициолог Павел Бельский проинформировал о том, что частое использование подсолнечного масла при приготовлении пищи способно привести к возникновению различных заболеваний сердечно-сосудистой системы и серьёзно навредить организму.