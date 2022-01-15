Крымский следователь представил свои фотоработы офицерам СК в Москве

Симферополь, 15 января. Крыминформ. Фотоработы старшего следователя-криминалиста Главного следственного управления СК по Республике Крым и Севастополю Андрея Горюнова продемонстрировали офицерам центрального аппарата СК и студентам в Москве.
Симферополь, 15 января. Крыминформ. Фотоработы старшего следователя-криминалиста Главного следственного управления СК по Республике Крым и Севастополю Андрея Горюнова продемонстрировали офицерам центрального аппарата СК и студентам в Москве.
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