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Крымский следователь представил свои фотоработы офицерам СК в Москве

Крымский следователь представил свои фотоработы офицерам СК в Москве

Симферополь, 15 января. Крыминформ. Фотоработы старшего следователя-криминалиста Главного следственного управления СК по Республике Крым и Севастополю Андрея Горюнова продемонстрировали офицерам центрального аппарата СК и студентам в Москве.

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