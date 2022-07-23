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Компания Isar Aerospace будет проводить запуски с космодрома Куру

Компания Isar Aerospace будет проводить запуски с космодрома Куру

Европейская компания Isar Aerospace, разрабатывающая ракеты-носители легкого класса, заключила контракт с французским космическим агентством (CNES), который предоставляет компании доступ на стартовую площадку космодрома Куру во Французской Гвиане.

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