Компания Isar Aerospace будет проводить запуски с космодрома Куру

Европейская компания Isar Aerospace, разрабатывающая ракеты-носители легкого класса, заключила контракт с французским космическим агентством (CNES), который предоставляет компании доступ на стартовую площадку космодрома Куру во Французской Гвиане.
Европейская компания Isar Aerospace, разрабатывающая ракеты-носители легкого класса, заключила контракт с французским космическим агентством (CNES), который предоставляет компании доступ на стартовую площадку космодрома Куру во Французской Гвиане.
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