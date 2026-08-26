Lithium Argentina получила 180 млн долларов от китайского партнёра Ganfeng

Аргентина входит в так называемый «Литиевый треугольник» — вместе с Чили и Боливией она располагает одними из крупнейших запасов лития в мире, сосредоточенных в соляных озёрах (солончаках) андийского плато.
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