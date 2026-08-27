НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

192 подписчика

«Милан» отдаст Риччи в аренду «Комо» за 1,5 млн евро с правом выкупа за 20,5 млн

Центральный полузащитник « Милана »  Самуэле Риччи продолжит карьеру в «Комо». По данным Маттео Моретто, клуб, который впервые выступит в Лиге чемпионов, арендует 25-летнего итальянца за 1,5 миллиона евро с правом выкупа за 20,5 млн плюс бонусы.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии