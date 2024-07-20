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Неизвестный подвиг режиссера Татьяны Лиозновой: «возродила из пепла» уникальный самолет

Неизвестный подвиг режиссера Татьяны Лиозновой: «возродила из пепла» уникальный самолет

Благодаря Татьяне Михайловне в музее теперь хранится единственный экземпляр истребителя МиГ-9 К 100-летнему юбилею кинорежиссера Татьяны Лиозновой, который отмечается 20 июля, уже появились статьи, вышли телепрограммы, радиопередачи… В них о жизни и творчестве «мамы Штирлица» рассказали очень много, но все-таки по крайней мере одно событие, связанное с ее работой в кино, осталось «за кадром».

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