Неизвестный подвиг режиссера Татьяны Лиозновой: «возродила из пепла» уникальный самолет

Благодаря Татьяне Михайловне в музее теперь хранится единственный экземпляр истребителя МиГ-9 К 100-летнему юбилею кинорежиссера Татьяны Лиозновой, который отмечается 20 июля, уже появились статьи, вышли телепрограммы, радиопередачи… В них о жизни и творчестве «мамы Штирлица» рассказали очень много, но все-таки по крайней мере одно событие, связанное с ее работой в кино, осталось «за кадром».