Караоке-вечеринка от АВТОДОМ на мотофестивале SUZDAL BLUES 2024 с 5 по 7 июля

Популярный музыкальный мотофестиваль SUZDAL BLUES открылся 5 июля 2024 года в Суздале. Три дня мировые и российские исполнители заряжали невероятной энергией тысячи поклонников блюза и мотоциклов, ежегодно собирающихся в этом историческом городе.
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