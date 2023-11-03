«Я — папа-праздник», – SHAMAN откровенно рассказал об отношениях с дочерью

В первом браке у SHAMANа появилась дочка. 31-летний певец обожает наследницу, но из-за загруженного рабочего графика редко с ней видится.
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