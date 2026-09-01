Экономист Абрамов: морковь в России подешевела более чем на 19% за неделю

Морковь в российских магазинах подешевела на 19,1% за неделю с 22 по 29 августа, черный чай — на 13,8%, апельсиновый сок — на 6,3%, рассказал «Газете.
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