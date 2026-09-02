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Регионы России

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Юлия Путинцева одержала победу в первом круге US Open 2026

Юлия Путинцева одержала победу в первом круге US Open 2026

В ходе встречи 31-летняя спортсменка подала 6 эйс и допустила 4 двойные ошибки, успешно реализовав 5 из 10 брейк-пойнтов.

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