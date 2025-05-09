Жители Одессы усыпали памятник Неизвестному матросу цветами

МОСКВА, 9 мая, ФедералПресс. Вопреки запретам и карательным мерам киевского режима, жители Одессы 9 мая собрались у памятника Неизвестному матросу, чтобы возложить цветы и почтить память героев, отдавших жизнь за свободу.
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