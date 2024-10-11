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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Аргентина лидирует в отборе ЧМ-2026 после 9 туров, опережая Колумбию на 3 очка. Бразилия поднялась на 4-е место

В 9-м туре «альбиселесте» сыграли вничью в гостях с Венесуэлой (1:1) и с 19 очками занимают в таблице первое место.

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