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3 минуты — и Ренуар исчез: как грабят музеи в XXI веке

3 минуты — и Ренуар исчез: как грабят музеи в XXI веке

Франция выделила 30 миллионов евро на защиту музеев и разработала план из 33 мер. При этом заменять подлинники копиями отказалась — шедевры должны оставаться доступными.

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