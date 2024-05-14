Для того, чтобы поедание насекомых стало по-настоящему массовым, необходимо преодолеть «фактор отвращения» – исследование

Новое исследование, представленное в этом году на Европейском конгрессе по ожирению (European Congress on Obesity) в Венеции, Италия (12-15 мая), показало, что продукты питания, приготовленные из насекомых, остаются непривлекательными, и необходимо сделать больше, чтобы изменить отношение и желание потреблять насекомых, как потенциальный путь к более устойчивому производству продуктов питания, которое могло бы уменьшить выбросы углекислого.