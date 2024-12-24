Техцентр для самолетов РФ и стран Средней Азии построят в аэропорту Актау

Технический центр для обслуживания самолетов из России и стран Средней Азии и Казахстана построят на территории международного аэропорта Актау турецкие компании YDA, Turkish Technic и турецкий государственный оборонный подрядчик ASFAT, заявил министр транспорта Казахстана Марат Карабаев 23 декабря на правительственном часе в Мажилисе (нижняя палата парламента республики).