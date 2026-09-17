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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Агбонлахор про Кэррика: «Еще 4 таких матча – и «МЮ» может сменить тренера. Сейчас будет трехнедельная пауза на матчи сборных – будет ли клуб уже к кому-нибудь присматриваться?»

Габриэль Агбонлахор допустил, что Майкл Кэррик может быть уволен в этом году. «Манчестер Юнайтед» проиграл два матча подряд и уже вылетел из Кубка английской лиги.

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