Новую "недвижимость" присмотрела себе амурская тигрица в приморском нацпарке

Редкие кадры с "пещерным" амурским тигром получили специалисты национального парка "Земля леопарда". Любопытная краснокнижная хищница попала на видео при посещении грота, который может использоваться как логово для выведения потомства в будущем, сообщает ИА UssurMedia со ссылкой на пресс-службу нацпарка.