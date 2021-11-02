Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Yvan
    От мёртвого осла уши укрошумеры, возможно, получат.Путин назначил По...
  • Елена Бреслова
    вот не пишут, но почему я уверена, что водитель такси мигрант?!Пешехода в состоя...
  • SL
    А можно ли заголовок писать более понятным языком, чем «Е», «Кэ», «Лэ», «Мэ», «Нэ»?Специалисты филиа...

Новую "недвижимость" присмотрела себе амурская тигрица в приморском нацпарке

Новую "недвижимость" присмотрела себе амурская тигрица в приморском нацпарке

Редкие кадры с "пещерным" амурским тигром получили специалисты национального парка "Земля леопарда". Любопытная краснокнижная хищница попала на видео при посещении грота, который может использоваться как логово для выведения потомства в будущем, сообщает ИА UssurMedia со ссылкой на пресс-службу нацпарка.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх