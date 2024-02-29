«Пускай едут, хоть для галочки, но едут»: Игорь Петренко об артистах в зоне боевых действий

Игорь Петренко регулярно ездит на Донбасс, при этом актёр там почти не выступает. «Я не с концертами езжу, везём гуманитарку, потом заходим пожать руки, пообщаться, сказать спасибо, провести какое-то время совместное, как-то поддержать, отвлечь.
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