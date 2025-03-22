Банк России сохраняет ключевую ставку на уровне 21%

Даже при намечающихся позитивных изменениях в инфляционных процессах Банк России вновь оставил ключевую ставку без изменений на высоком уровне 21%, что сохраняет вариант будущего увеличения ставки, отметил аналитик нашего маркетплейса Иван Багетов.