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Вышла финальная HyperOS 3.3 на базе Android 17 для Xiaomi 17, Xiaomi 17 Ultra и Xiaomi 15T Pro

Вышла финальная HyperOS 3.3 на базе Android 17 для Xiaomi 17, Xiaomi 17 Ultra и Xiaomi 15T Pro

Размер достигает 9,5 ГБЭтап тестирования HyperOS 3.3 подошел к концу, поскольку Xiaomi начала публичное распространение обновления до Android 17 на некоторых телефонах, включая серию Xiaomi 17 и Xiaomi 15T Pro.

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