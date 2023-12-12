Холодец и салат индигирка попали в рейтинг ста самых омерзительных блюд мира

Две российских национальных блюда - холодец и якутский салат индигирка - попали в антирейтинг "100 худших продуктов в мире", который подготовили авторы гастрономического путеводителя по традиционным блюдам разных стран TasteAtlas.
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