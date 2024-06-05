«Тинькофф» сменил название на «Т-Банк»

Банк «Тинькофф» официально сменил название и теперь будет именоваться сокращенно: «Т-Банк». Как говорится 5 июня в сообщении финансового учреждения, упрощение имени является логичным шагом для сотрудников и клиентов банка.
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