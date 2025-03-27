РУССКАЯ НАЦИОНА...
ГлавнаяБлогПолитика
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Воробей
    Если Вы так считаете, то почему Вы находите так много времени и внимания для обсуждения со всеми, кто готов составить...ОТКУДА В МИРЕ ЗЛО?
  • Воробей
    Вы всё время теряете из виду тот факт, что все термины в Библии являются притчами, которые необходимо адекватно протр...Если бы Сталин пр...
  • Малик Гумеров
    Вечная СЛАВА ФИДЕЛЮ !!!     Личности  Ленин , Сталин , Фидель .... это хранители Земли , цивилизации ...!Фидель. Пророк

Славянская идея для России

Славянская идея для России

Слава Богу, внешнеполитическая концепция «Россия – страна-цивилизация» создана. Теперь нужны детализация и конкретизация.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Владимир Алтайцев
Как только мы начнем работать с нашими друзьями и помогать им в борьбе за собственные национальные интересы, число наших сторонников станет неуклонно расти, а число врагов уменьшаться. Идея славянского единства нам в этом очень поможет.&quot;  Бред за  граньюразума. СССР изо  всех сил помогал  славянам, а  они  нам  в лицо  плюнули после  убийства  СССР. Автор хочет, чтобы  Россия  ступила  на  те  же  грабли, написуя  это  многословное  словоблудие. Может, и Украине помочь  надо, там деньжат подкинуть, оружия, нефти, газа?
Ответить
19 час.
Владимир Алтайцев
👎👎👎👎👎👎👎🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮👎
Ответить
19 час.
наверх