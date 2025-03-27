Славянская идея для России

Владимир Алтайцев

Как только мы начнем работать с нашими друзьями и помогать им в борьбе за собственные национальные интересы, число наших сторонников станет неуклонно расти, а число врагов уменьшаться. Идея славянского единства нам в этом очень поможет." Бред за граньюразума. СССР изо всех сил помогал славянам, а они нам в лицо плюнули после убийства СССР. Автор хочет, чтобы Россия ступила на те же грабли, написуя это многословное словоблудие. Может, и Украине помочь надо, там деньжат подкинуть, оружия, нефти, газа?