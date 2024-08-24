Военные коммунальщики завершили ремонт школы в Ботлихе ранее запланированного срока

В ходе ремонта выполнен демонтаж кровельного покрытия из профилированного листа, произведена установка стропил, устройство обрешетки, огнезащитное покрытие деревянных конструкций, устройство колпаков над шахтами в два канала.
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