Глава рокфеллеровского CFR Хаас: Украину мы возьмём себе — а России дадим надежду, что хуже не будет

Так это всё Россия уже проходила в 90-х -2000-х. Наслушались и накушались западных обещалок по самое никуда. Пусть продолжает хохлов дурить, а россияне научены своим опытом.

ИМ

Ильдус Мамлеев

Уши от мёртвого осла Хаасу, а не Украину! У них "забирала" ещё не выросла! Если что то не нравиться, сотрем в радиоактивную пыль всю Европу на хер, США за устранение конкурента нам только спасибо скажут. Как то вот так.