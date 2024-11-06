ЕЛЕНА ПАНИНА Вместо того чтобы цепляться за неосуществимое определение победы в войне на Украине, Вашингтон должен "смириться с мрачной реальностью войны и принять более вероятный исход", рекомендует почётный президент влиятельного Совета по международным отношениям (CFR) Ричард Хаас.
Глава рокфеллеровского CFR Хаас: Украину мы возьмём себе — а России дадим надежду, что хуже не будет
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ОЛЕГЫЧ
.... бллл чёж с афгана сдриснули теряя тапки, там ваще ребята в шлёпках воюют.
Ответить
1 час.
Лариса Козлова
Так это всё Россия уже проходила в 90-х -2000-х. Наслушались и накушались западных обещалок по самое никуда. Пусть продолжает хохлов дурить, а россияне научены своим опытом.
Ответить
1 час.
ИМ
Ильдус Мамлеев
Уши от мёртвого осла Хаасу, а не Украину! У них "забирала" ещё не выросла! Если что то не нравиться, сотрем в радиоактивную пыль всю Европу на хер, США за устранение конкурента нам только спасибо скажут. Как то вот так.
Ответить
39 мин.
Свежие комментарии