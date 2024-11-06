Новости, событи...
ГлавнаяГеополитикаВ РоссииСтёбБывший СССРЭкономика и финансы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости, события, факты

147 747 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Мария
    "И рад бежать!...Да некуда!!!! И голова кружится! И мальчики, Да! Мальчики кровавые в глазах!...." Пушкин в сцене сум...Зеленского убьют ...
  • Игорь Кузнецов
    Конечно же Турция утратила возможность быть миротворцем в нашем военном противостоянии с укронацистами. Это не Стамбу...Лавров наконец-то...
  • viach Россия
    А не послать ли их?...Жирной жизни бюрг...

Глава рокфеллеровского CFR Хаас: Украину мы возьмём себе — а России дадим надежду, что хуже не будет

Глава рокфеллеровского CFR Хаас: Украину мы возьмём себе — а России дадим надежду, что хуже не будет

ЕЛЕНА  ПАНИНА Вместо того чтобы цепляться за неосуществимое определение победы в войне на Украине, Вашингтон должен "смириться с мрачной реальностью войны и принять более вероятный исход", рекомендует почётный президент влиятельного Совета по международным отношениям (CFR) Ричард Хаас.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ОЛЕГЫЧ
.... бллл чёж с афгана сдриснули теряя тапки, там ваще ребята в шлёпках воюют.
Ответить
1 час.
Лариса Козлова
Так это всё Россия уже проходила в 90-х -2000-х. Наслушались и накушались западных обещалок по самое никуда. Пусть продолжает хохлов дурить, а россияне научены своим опытом.
Ответить
1 час.
ИМ
Ильдус Мамлеев
Уши от мёртвого осла Хаасу, а не Украину! У них &quot;забирала&quot; ещё не выросла! Если что то не нравиться, сотрем в радиоактивную пыль всю Европу на хер, США за устранение конкурента нам только спасибо скажут. Как то вот так.
Ответить
39 мин.

Картина дня

наверх