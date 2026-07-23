Володин: законы, направленные на запреты, принимаются по запросу граждан

Он отметил, что парламентарии иногда слышат упреки в свой адрес Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что депутатов зря упрекают в том, что они принимают законы, направленные исключительно на запреты.
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