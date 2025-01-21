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Винер оценила позицию Трампа по недопуску мужчин в женский спорт

Винер оценила позицию Трампа по недопуску мужчин в женский спорт

Главный тренер сборной России по художественной гимнастике Ирина Винер оценила позицию президента США Дональда Трампа по участию трансгендеров (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ) в женских соревнованиях.

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