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Откровения пленного боевика: Против России бросили "элитное мясо"

Откровения пленного боевика: Против России бросили "элитное мясо"

Пленный боевик батальона "Кракен" признался, что на деле элитное подразделение, которое бросают воевать против России, для Киева - "элитное мясо"Пленный украинский боевик из батальона "Кракен" рассказал РИА Новости о службе в рядах украинской армии.

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