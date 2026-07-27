⚡️ За сутки над Севастополем и акваторией Чёрного моря сбили 29 беспилотников ВСУ Пострадавших нет, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
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⚡️ За сутки над Севастополем и акваторией Чёрного моря сбили 29 беспилотников ВСУ Пострадавших нет, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.