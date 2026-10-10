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Пронедра

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Подросток-наркоман умер на 15 минут и рассказал, что увидел

Подросток-наркоман умер на 15 минут и рассказал, что увидел

История 19-летнего юноши, который оказался на грани жизни и смерти после употребления наркотиков, вызвала широкий отклик в Сети.

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