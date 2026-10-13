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Татар-информ

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Подать заявку на «Студент года» можно до 25 октября

Подать заявку на «Студент года» можно до 25 октября

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ» В Татарстане стартовала ежегодная премия «Студент года», прием заявок на которую продлится до 25 октября.

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