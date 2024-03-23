Лунное затмение 25 марта: будет ли видно в России, кого оно погубит

В конце марта жители Земли станут свидетелями первого в 2024 году затмения Луны. Во время него Земля оказывается между Солнцем и Луной, а ее тень падает на естественный спутник, временно снижая яркость ночного светила.
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