Отец Влада Топалова рассказал, как изменился сын после знакомства с Региной Тодоренко

Отец Влада Топалова рассказал, как изменился сын после знакомства с Региной Тодоренкотопалов тодоренкоПока поклонники Регины Тодоренко критикуют ведущую за ее выходы в свет и подробности материнства, дома у артистки царят спокойствие и любовь.