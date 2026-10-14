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Царьград

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Зеленский просит срочные переговоры. России сделали предложение, от которого нельзя отказаться

Зеленский просит срочные переговоры. России сделали предложение, от которого нельзя отказаться

Зеленский заявил, что Украина хочет начать переговоры и готова к встрече "в ближайшие дни". С таким предложением он обратился к американцам.

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