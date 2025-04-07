11 лет назад состоялось провозглашение ДНР. Как всё происходило на самом деле?

В Донецке 7 апреля 2014 года была принята Декларация о суверенитете Донецкой Народной Республики, что последовало после государственного переворота в Киеве и захвате власти на Украине западными марионетками.
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