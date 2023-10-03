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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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В Steam вышла новая космическая RPG, в которой игрок может стать боссом собствен...

В Steam вышла новая космическая RPG, в которой игрок может стать боссом собствен...

В Steam вышла новая космическая RPG, в которой игрок может стать боссом собственной военной компанииКомпания HypeTrain Digital и студия Magnum Scriptum выпустили в раннем доступе Steam космическую RPG с элементами рогалика и пошаговыми механиками под названием Quasimorph.

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