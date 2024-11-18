Глава ведомства запросил доклад о ходе расследования уголовного дела по факту совершения противоправных действий в отношении несовершеннолетнего в Краснодарском крае

В социальных медиа сообщается, что в одной из школ в поселке Кубань Гулькевичского района в ходе возникшего конфликта подросток высказывал оскорбления в адрес несовершеннолетнего и нанес ему удары кулаком в область головы и тела.
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