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МВФ спишет Киргизии более 10 миллионов долларов долга из-за бедности

МВФ спишет Киргизии более 10 миллионов долларов долга из-за бедности

Решение о списании Киргизии долгов на $12,6 млн принял исполнительный совет Международного валютного фонда (МВФ), 12 октября сообщила пресс-служба Министерства экономики и финансов.

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