Макрона давно на эшафот пора и его престарелую шалаву!

Eduard

На Западе никогда не былр и нет никакого правосудия на самом деле.Они судят за зуюочистку на пожизнено,а сами взрывают газопроводы,пепевороты умтраивают,воруют чужие земли и ничего Суд молчит!