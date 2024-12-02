МОСКВА, 2 дек — РИА Новости, Виктор Жданов. В Париже завершились слушания по делу главы фракции «Национального объединения» Марин Ле Пен.
«Это решится в ближайшие дни». Макрон готовится к неизбежному
Комментарии
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Eduard
Макрона давно на эшафот пора и его престарелую шалаву!
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17 час.
Eduard
На Западе никогда не былр и нет никакого правосудия на самом деле.Они судят за зуюочистку на пожизнено,а сами взрывают газопроводы,пепевороты умтраивают,воруют чужие земли и ничего Суд молчит!
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17 час.
Eduard
Макрона судите за оплату протестов в Грузии.Запад весь погряз в терроризме!
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17 час.
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