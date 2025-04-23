The Washington Post: Администрация Трампа сворачивает усилия по расследованию «военных преступлений» в рамках украинского конфликта

Как пишет американское издание The Washington Post, новая администрация США во главе с Дональдом Трампом действует в направлении сворачивания деятельности по расследованию военных преступлений, которые якобы совершила Россия в ходе конфликта на Украине.
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