Верховный суд Пакистана вернул опальной партии Хана места в парламенте

Верховный суд Пакистана официально подтвердил участие партии опального бывшего премьер-министра Имрана Хана в февральских всеобщих выборах, а значит и право получить все положенные ей места в парламенте и местных собраниях, заявил судья Мансур Али Шах 23 сентября, сообщает ARY News.