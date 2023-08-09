НЕдетские проблемы!..

Одиссей

ну и ублюдок!!!! обосрал всех - а именно о ДЕТЯХ только мельком, а ведь именно ЭТО самое главное в этой истории. Да, условия - рыночные. Да, Турция исторически не самая дружественная к нам страна. Да, путевки стоят недешево. Да, ИПэшник оказался мошенником. Да, родители не проявили должной бдительности и не обратили внимания на прорехи с организацией поездки. Да, еще много чего. Но ДЕТИ-то оказались в чрезвычайной ситуации!! И с ДЕТЬМИ в этой истории могло случиться все, что угодно. И, хотя ОШИБКИ допустили многие, но ПРЕСТУПЛЕНИЕ против человечности совершили турки. Гореть им за это в аду. Да, отельеры - не благотворительная организация, но, по человечески, они могли бы поднять вопрос за 2-3-4 дня ДО истечения срока пребывания. Они могли бы не выселять детей глубоко за полночь. Они могли бы переместить детей из их 2-3-4х местных номеров в ОДНО помещение. Они могли бы перевести их с оллинклюзив на хлеб и воду. Но у них была бы хотя бы крыша над головой и они б были под присмотром взрослых и ответственных людей. А еще турки в такой ситуации могли бы обратиться в наше посольство - а потом выставить счет за все недополученные доходы. Но НИЧЕГО из этого сделано не было!!! И вот в этом и состоит их преступление перед НАШИМИ детьми.