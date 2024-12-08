Елизавета Арзамасова и Антон Кузнецов примут участие в третьей версии постановки о слепоглухих людях

В Новом пространстве Театра Наций 9 декабря в 20:00 состоится показ спектакля «Прикасаемые 3.0». Согласно пресс-службе проекта, в третьей версии постановки примут участие Елизавета Арзамасова и Антон Кузнецов — вместе со слепоглухими героями они расскажут, каково это — жить в полной темноте и тишине.