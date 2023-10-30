«В Великой Хрустальной стене зазияли явные прорехи». Вайцеховская о выступлении Хромых на Гран-при в Красноярске

Фигуристка заняла пятое место, допустив ошибки в обеих программах. «Когда-то легендарный футбольный тренер Валерий Лобановский, знаменитый тем, что заставлял своих игроков пахать на тренировках до седьмого пота, произнес в присутствии команды сакраментальную фразу: «Вы можете получить карточку или не забить пенальти, но ни при каких обстоятельствах не может случиться такого, чтобы вы оказались неспособны бегать все 90 минут игры».