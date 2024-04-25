Жителям Якутии объявили об усилении рейдов по контролю за соблюдением правил охоты

С началом весеннего охотничьего сезона и в преддверии майских праздников инспекторы Министерства экологии, природопользования и лесного хозяйства республики значительно увеличат число рейдов для контроля за соблюдением охотничьего законодательства.
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