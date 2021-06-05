Ирина Слуцкая о шашистке Тамаре Тансыккужиной: «Когда ты клювом щелкаешь и проигрываешь из-за того, что у тебя флаг убрали – это непрофессионализм»

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Ирина Слуцкая поделилась мнением об инциденте в матче на звание чемпионки мира по шашкам между Тамарой Тансыккужиной и полькой Натальей Садовской.
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